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Spor Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:07:31 -
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 dar alan çalışmasıyla devam eden antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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