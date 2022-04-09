Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler vizelerin ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bahar dönemi vize sonuçları:

ATA AÖF bahar dönemi vizeleri 9-10 Nisan tarihlerinde 3 oturumla tamamlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF ders notu nasıl hesaplanır?

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80'dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.