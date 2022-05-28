Asya ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif! Mesajı İsviçre'den yolladı

Kamboçya Devlet Bakanı Kao Kim Hourn, Türk iş insanlarını tarım, bankacılık, finans, inşaat ve eğitim başta olmak üzere, pek çok sektörde yatırım yapmak üzere ülkesine davet etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in Dışişleri ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) Sorumlu Danışmanlığını da yapan Bakan Hourn, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hourn, iki ülkenin başkentleri Ankara ve Phnom Penh'te karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her iki büyükelçiliğin de pek çok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiğini vurgulayan Hourn, "İkili ilişkilerin de güçlendirilmesi için çalışıyorlar." dedi.

Hourn, Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ama daha fazla ticaret ve yatırım istediklerini vurgulayarak "Türkiye'den yatırımcıları bekliyoruz. Bununla beraber elbette Türkiye-Kamboçya arasında doğrudan uçuşlar istiyoruz." diye konuştu.

Kamboçya'nın, yatırımcılara açık bir ülke olduğunun altını çizen Hourn, "Bölgedeki en iyi yatırım kanunlarından birine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hourn, Kamboçya'ya gelecek Türk iş insanlarının kendi şirketlerini en hızlı şekilde ve bürokratik engel olmadan kurabileceklerini belirterek internet üzerinden de şirket kurulabileceğini ve "yerel ortak" şartı aramadıklarını kaydetti.

Yatırım çağrısı

Yatırım için tüm sektörlere açık olduklarına işaret eden Hourn, ülkesinde tarımdan bankacılığa, finansal sektörden inşaata, eğitim ve pek çok alanda yatırım yapılabileceğini belirtti.

Hourn, "Türk iş insanlarını iş fırsatlarını yerinde görmek üzere Kamboçya'ya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkesinin Güney Asya'nın en iyi tatil beldelerinden biri olduğunu belirten Hourn, Türk halkını da Kamboçya'ya davet etti.

Hourn, Kamboçya'nın ASEAN'ın 2022 dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreninde, "Ankara'daki ve Phnom Penh'teki büyükelçiliklerimiz ikili ticarette 1 milyar dolar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak." ifadesini kullanmıştı.