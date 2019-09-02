Mübarek Muharrem ayı geldi. Muharrem ayında en çok merak edilen konulardan birisi de kültürümüzde ve inancımızda çok önemli bir yere sahip olan aşure günü ne zaman sorusudur. Bu sene de Aşure yapılarak Muharrem ayı içerisinde birkaç gün süreyle dağıtılacak. Aşure yapımı ne zaman başlayacak sorusu şimdiden merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvim ile dini gün ve ayları yayınlıyor. Muharrem ayı 31 Ağustos tarihinde Hicri Yılbaşı ile başladı. Aşure günü Muharrem ayının en kıymetli gecesi olarak kabul edilmektir. Peki Aşure yapımı başlayacak? 2019 aşure günü ne zaman?

Aşure yapımı başlayacak?

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır.

Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

Aşure günü ne zaman?

Aşure günü 2019 yılında 9 Eylül Pazartesi günü idrak edilecek.