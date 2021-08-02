Aşure ne zaman 2021? Aşure hangi gün?

Aşura Günü halk dilinde Aşure günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam dinine göre, bu günde birçok önemli olay meydana gelmiştir ve bu sebeple bu günün kıymeti bir başkadır. İşte merak edilen haberin detayları…

Aşure günü ne zaman 2021?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Peygamberimiz s.a.v Muharrem ayı ve Aşure günü hakkında “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202) buyurmuştur.

Başka bir hadisi şerifte Efendimiz s.a.v .“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48) buyurmuştur.

Aşure gününde neler olmuştur?

- Hüseyin bin Ali (Hz. Hüseyin) ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.