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İSLAM Aşure günü ne zaman 2021?
İSLAM

Aşure günü ne zaman 2021?

Aşure günü 2021. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, 2021 aşure günü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 22:52:00 -
Aşure günü ne zaman 2021?

Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. Hicri aylardan olan Muharrem ayının 10. Gününde ülkemizde aşure yapılmakta. Bu mübarek ayda aşure yapmak isteyenler kişiler aşure gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Aşure günü ne zaman 2021?

Müslümanlar tarafından çok önem olan Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta 2021 başlamıştı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Peygamberimiz s.a.v Muharrem ayı ve Aşure günü hakkında “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202) buyurmuştur.

Başka bir hadisi şerifte Efendimiz s.a.v .“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48) buyurmuştur.

 

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