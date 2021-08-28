  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aliağa'daki orman yangını söndürüldü
Aslan'ın fikstür tamam
Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu
Türkiye Grand Prix'inde değişiklik
Spor Aslan'ın fikstür tamam
Spor

Aslan'ın fikstür tamam

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:00:00 -
Aslan'ın fikstür tamam

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. 
Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağı Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya maçlarının fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar gruplara 16 Eylül'de sahasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı mücadele ile başlayacak. Aslan daha sonra sırasıyla Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Grubun 4. ve 5. mücadelesinde Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray deplasmandaki Marsilya maçı ile grupları tamamlayacak. 
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle: 

16 Eylül 
19.45 Galatasaray - Lazio 

30 Eylül 
22.00 Marsilya - Galatasaray 

21 Ekim 
22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray 

4 Kasım 
19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova 

25 Kasım 
19.45 Galatasaray - Marsilya 

9 Aralık 
22.00 Lazio - Galatasaray 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay