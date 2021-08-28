Aslan'ın fikstür tamam

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağı Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya maçlarının fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar gruplara 16 Eylül'de sahasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı mücadele ile başlayacak. Aslan daha sonra sırasıyla Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Grubun 4. ve 5. mücadelesinde Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray deplasmandaki Marsilya maçı ile grupları tamamlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:



16 Eylül

19.45 Galatasaray - Lazio



30 Eylül

22.00 Marsilya - Galatasaray



21 Ekim

22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray



4 Kasım

19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova



25 Kasım

19.45 Galatasaray - Marsilya



9 Aralık

22.00 Lazio - Galatasaray