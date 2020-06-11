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Aktüel

Aslanapa tarımında hububat zararı tesbit ediliyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayı ve ardından etkili olan dolu yağışı dolayısıyla tarım alanlarında zarar tesbit çalışmaları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:04:05 -
Aslanapa tarımında hububat zararı tesbit ediliyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayı ve ardından etkili olan dolu yağışı dolayısıyla tarım alanlarında zarar tesbit çalışmaları yapılıyor.


Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, ’’Milli ekonominin temeli tarımdır. Şu günlerde Aslanapa İlçe ve köylerimizde arazilerimizde hububat larımızda don olayından etkilenme görülmüş olup, Kütahya il Tarım Müdürlüğü ve Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde görevli mühendislerimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimiz ile beraber incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin zararının giderilmesi için nasıl bir yol çizeceğimizin istişarelerinde bulunduk. Köylerimizde var olan zararın tesbiti için saha çalışmaları devam ediyor. İncelerimizi tamamladıktan sonra üreticilerimizin zararının karşılanması için gerekli mercilere müracat edeceğiz.’’ dedi.

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