  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İran Savaşında Geberen Siyonist Sayısı: İşgalci Ordu Bozguna Uğradı! Tahran’dan Esir Asker İddiası, Washington’da Panik: ABD kayıplarını gizliyor mu? İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek Şi Cinping'den Orduya 'Sadakat' Muhtırası: Çin Ordusunda Büyük Temizlik! Çok gizli operasyon fiyaskoyla bitti! ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti' Tahran'dan gelen görüntüler korkunç! İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar! ABD istihbarat raporu: İran’da rejim değişikliği saldırıyla olası değil
Aktüel Aslan Mashadov’u rahmetle anıyoruz
Aktüel

Aslan Mashadov’u rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aslan Mashadov’u rahmetle anıyoruz

Rusya’ya ve içteki alçaklara karşı mücadele veren Çeçenistan’ın şehit Başbakanı Aslan Mashadov’u dualarla anıyoruz.

EBUBEKİR BİLGİN  İSTANBUL

21 yıl önce Rusya’nın düzenlediği bir suikastla Hakk’a yürüyen Mashadov, şehitler kervanına katılmıştı. Stalin döneminde Orta Asya’ya sürülen Çeçen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Kazakistan’da doğan ve 6 yaşındayken Çeçenistan’a dönen Mashadov, ömrü boyunca Kafkasya ve Çeçen toplumunda İslam’ın geleceği için mücadele etti. Müslüman Çeçenistan’ın bağımsızlığını her şeyden önde gören Mashadov, Cahar Dudayev döneminde Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1997 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 63’ünü alarak Devlet Başkanlığına seçilen Mashadov, bağımsızlık mücadelesini savaşlarda ön saflara çıkarak göstermişti. Çeçen halkının ve Müslümanların gönlünde sarsılmaz bir yer edinen ve destanlaşan bir mücahid olmayı başaran Mashadov, 8 Mart 2005’te şehit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23