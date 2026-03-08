Aslan Mashadov’u rahmetle anıyoruz

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

21 yıl önce Rusya’nın düzenlediği bir suikastla Hakk’a yürüyen Mashadov, şehitler kervanına katılmıştı. Stalin döneminde Orta Asya’ya sürülen Çeçen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Kazakistan’da doğan ve 6 yaşındayken Çeçenistan’a dönen Mashadov, ömrü boyunca Kafkasya ve Çeçen toplumunda İslam’ın geleceği için mücadele etti. Müslüman Çeçenistan’ın bağımsızlığını her şeyden önde gören Mashadov, Cahar Dudayev döneminde Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1997 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 63’ünü alarak Devlet Başkanlığına seçilen Mashadov, bağımsızlık mücadelesini savaşlarda ön saflara çıkarak göstermişti. Çeçen halkının ve Müslümanların gönlünde sarsılmaz bir yer edinen ve destanlaşan bir mücahid olmayı başaran Mashadov, 8 Mart 2005’te şehit edildi.