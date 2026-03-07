İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

Savaşı takip etmek üzere gittiği İsrail’e isabet eden binlerce İran füzesinin şokunu üzerinden atamadığı gözlenen Hintli gazeteci, “100 feet derinliğindeki sığınaklarda bile insanların öldüğünü gördük. Cenazeleri ve hastaneleri görüntülememize izin verilmiyor. Bir saldırıdan sonra resmî açıklamalarda yalnızca 1 kişinin öldüğü söyleniyor. Oysa yerel halk, dört evin tamamen yok olduğunu ve kimsenin kurtulamadığını anlatıyor” diye konuştu.

“SABAH 05.00’TE PATLAMA SESİYLE UYANDIK”

Hintli gazeteci, “Bir sabah 05.00’te hiçbir alarm çalmadan patlama sesleriyle uyandık. Dronlar ve füzeler tepemizdeyken güvende olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Size gerçekler asla söylenmiyor” ifadelerini kullandı.