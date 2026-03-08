Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi

Mimarisi Tamamlandı, Sıra Uygulamada

Mete Yarar, katıldığı bir yayında Türkiye’nin savunma sanayiindeki en kritik projelerinden biri olan ÇELİK KUBBE ile ilgili son durumu aktardı. Sistemin mimari altyapısının 2025 yılı itibarıyla tamamen hazır hale getirildiğini vurgulayan Yarar, projenin sadece bir kağıt üzerinde kalmadığını, sistemin bizzat kurulduğunu ifade etti.

2026’DA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Hava savunma sisteminde yerli imkanların seferber edildiğini belirten Yarar, kaynak aktarımlarının tamamlandığını müjdeledi. Yarar, 2026 yılının bu alanda bir dönüm noktası olacağını ve yerli hava savunma sistemlerinin seri üretimine çok daha geniş bir kapasiteyle geçileceğini duyurdu.

İlk Kalkan Akdeniz ve Ege’ye Kurulacak

Türkiye’nin tamamının bu koruma kalkanı altına alınmasının aşamalı bir süreç olduğunu hatırlatan Yarar, teslimatların başladığına dikkat çekti. Sistemin ilk olarak stratejik öneme sahip olan AKDENİZ, EGE ve güney sınır hattımızda konuşlandırılmasının beklendiğini belirten Mete Yarar, "Teslimatların hızlı bir şekilde devam ettiği bir noktaya doğru evriliyoruz" dedi.

ASELSAN ve ROKETSAN gibi yerli savunma devlerinin imzasını taşıyan bu sistem, bölgedeki tüm tehditlere karşı Türkiye'nin hava sahasını geçilmez bir kale haline getirmeyi hedefliyor.