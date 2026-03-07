Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah, İsrail’deki askeri tesisler ve askeri toplanma noktalarını hedef alan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 20 saldırı düzenlediğini, hedefler arasında İsrail’in kuzeyindeki Nahariya kentinin de bulunduğunu açıkladı.

Hizbullah’tan peş peşe yapılan açıklamalarda saldırıların, İsrail’in Beyrut’un güney banliyösü Dahiye başta olmak üzere çok sayıda Lübnan kenti ve yerleşimini hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamalarda, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan Kiryat Eliezer tesisindeki Demir Kubbe radarlarının “nitelikli füzelerle” hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona yerleşimini İHA’larla, Stella Maris Hava Üssü'nü ve Hayfa kentini ise gelişmiş füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Grup, daha önce tahliye uyarısı yapılan Nahariya kentini de üç roket saldırısı ve İHA’larla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah ayrıca İsrail ordusuna ait bazı askeri hedefleri de vurduğunu duyurdu.

Buna göre İsrail’in kuzeyinde Akka’nın doğusundaki Tefen Üssü roketlerle, Hayfa’nın kuzeydoğusundaki Elta askeri sanayi tesisi ise İHA’larla hedef alındı.

İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı karargahı olarak bilinen Dado Üssü'ne de roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Khiam’ın güney eteklerinde yer alan Tell el-Hamams ve Khallat el-Asafir bölgelerinde toplanan İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Aynı bölgelerde İsrail askerlerinin bulunduğu iki noktaya İHA saldırısı düzenlendiği de kaydedildi.

Hizbullah ayrıca Lübnan-İsrail sınırındaki Kfar Kela beldesinde bulunan Fatima Kapısı yakınlarında toplanan İsrail askeri araçlarını roketlerle hedef aldığını duyurdu.

Bunların yanı sıra İsrail’in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ein Zeitim Üssü'ne roket saldırısı düzenlendiği, Markaba kasabasının karşısındaki Hounin Kapısı yakınlarında bulunan İsrail askeri araç konvoyunun da roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Tel Haşomer Üssü'nü “nitelikli bir füze” ile vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, bugün erken saatlerde Kiryat Şmona ve Nahariya’daki İsraillilere derhal tahliye olup güneye gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan İsrail ise başkent Beyrut dahil olmak üzere Lübnan genelinde saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar, yüz binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.