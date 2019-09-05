ASKON’dan ‘Tarım Eylem Planı’

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Ülkemiz tarım sektörü dinamikleri göz önüne alınarak örgütlenme modeli çeşitliliğinin sadeleştirilerek milli bir üretici örgütlenme modeli üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir” dedi. ASKON Sivas Şubesinin açılış programı ve Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuşan Aydın, ASKON’un tarım eylem planını açıkladı.

Yeni bir sistem istiyoruz

Aydın, “Ülkemiz tarım sektörü dinamikleri göz önüne alınarak örgütlenme modeli çeşitliliğinin sadeleştirilerek milli bir üretici örgütlenme modeli üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Arazi bankacılığı sisteminin ülkemizde hayata geçirilmesi ve bu sayede atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. Tarımsal Destekleme uygulamalarında bunu uygulayacak kurumun Merkez Bankası veya Ödeme Ajansı gibi bağımsız bir kuruma devrine yönelik yasal mevzuat çalışmaları başlatılmalıdır” çağrısında bulundu. Aydın, “Tarımsal borsa sisteminde üretici, ürettiği ürünü hangi zaman diliminde, hangi fiyata satacağını önceden bilebileceği bir sistem hayata geçirilmelidir” diye konuştu.