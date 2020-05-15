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"Askıda fatura" Uygulaması ile 51 kişinin su faturası ödendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi su faturalarını ödemekte güçlük çekenlere yönelik başlattığı “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulamasına vatandaşlardan da destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:51:31 -
"Askıda fatura" Uygulaması ile 51 kişinin su faturası ödendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi su faturalarını ödemekte güçlük çekenlere yönelik başlattığı “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulamasına vatandaşlardan da destek geldi.


Kdz. Ereğli Belediyesi’nin başlattığı “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulamasına vatandaşlarda katıldı. Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı seferber olan Kdz. Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak aş ve gıda kolisi desteğini sürdürürken, su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı ‘Askıda Fatura’ uygulaması halktan destek gördü. İhtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefleyen “Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli” uygulaması kapsamında 2 günde 51 fatura askıdan indirildi. 51 faturanın bedeli olan 6.290,78 TL belediye yöneticilerinin ve meclis üyelerinin de aralarında olduğu hayırseverler tarafından ödendi.


Başkan Halil Posbıyık, destek olan vatandaşlara teşekkür ederek “İyilikte buluşmak ne güzel. Herkesi kampanyamıza katkı vermeye davet ediyoruz” dedi.

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