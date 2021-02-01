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Yaşam Askerlik muayenesi nasıl yapılır?
Yaşam

Askerlik muayenesi nasıl yapılır?

Yoklama başvuru ekranı | Askere gidecek olanlar askerlik muayenesinin nereden yapılacağını, randevunun nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, askerlik muayene randevusu nereden alınır? Askerlik muayenesi sağlık ocağında mı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:26:00 -
Askerlik muayenesi nasıl yapılır?

Askerlik muayenesi nasıl yapılır? | Askere gidecek olanlar; askerlik muayenesinin nereden yapılacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen askerlik öncesi sağlık muayeneleri; 1. Basamak Sağlık hizmetlerini vermekle yükümlü olan Aile Hekimleri tarafından yürütülmektedir.

Askere gidecek olan kişi öncelikle e devlet üzerinden yoklama başvurusunda bulunur. Bunun için sisteme E devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra gerekli adımlar takip edilerek işlem başlatılır.

Askere gidecek olan kişi bu işlemin ardından kayıtlı olduğu Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek askerlik muayenesini olur.

Yükümlüler öncelikle fiziki muayeneye tabi tutulur. Kişinin boy ve ağırlık tespiti yapılır. Askerlik yapmasına engeli olmayanlara hekim 'Askerliğe elverişli' raporu verir.

Yükümlülüğün yerine getirilmesine mani bir durum tespit edildiyse söz konusu kişi hastaneye sevk edilir.

Askere giden yükümlü sağlık muayenesinden geçmiş olsa da birliğe teslim olduktan bir hafta sonra yeni bir muayeneden geçirilir. Öte yandan terhis işleminin öncesinde de muayene tekrarlanır.

 E DEVLET YOKLAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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