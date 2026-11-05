Brezilya’da futbol maçı kavgaya dönüştü: 53 kırmızı kart
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brezilya’da Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı karşılaşmasında çıkan kavga, toplu ihraçlarla sonuçlandı. Oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 53 kişi kırmızı kart gördü.
Uberlandia ile Mamore’nin karşı karşıya geldiği gençler maçında, 54. dakikada saha içinde kavga çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre olaylar kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.
43 OYUNCU İHRAÇ EDİLDİ
Yaşananların ardından 43 oyuncu, 8 antrenör ve 2 yöneticiye kırmızı kart gösterildi. Böylece karşılaşmada ihraç edilenlerin toplam sayısı 53’e ulaştı.