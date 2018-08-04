Askeri uzman uyardı: 3. Dünya Savaşı bu bölgelerde çıkabilir

Rus VPK gazetesinin haberine göre, Rus Askeri Füze ve Topçu Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Konstantiv Sivkov, 3. Dünya Savaşı'nın potansiyel olarak başlayabileceği ana askeri tehdit ve yerleri sıraladı.

Uzmana göre, askeri tehditler genel olarak zayıflamıyor, tersine, ‘uluslararası elitler' tarafından desteklenen bölgesel çelişkilerin ağırlaştırılması nedeniyle daha da büyüyor. Örneğin, güneyde, askeri tehlikenin ana kaynakları, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) Orta Asya ülkelerindeki istikrarsızlık, Suriye, Irak ve Afganistan'daki savaşlar, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar ve ABD ile İran arasında artan gerilim.

''KÜRT DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKMASI YA DA İRAN'IN SALDIRIYA UĞRAMASI''

Irak ve Suriye topraklarının bir kısmının bölünmesi ile birlikte bir Kürt devletinin ortaya çıkması, ayrıca, İran'nın ABD, İsrail, NATO ülkeleri ve Körfez'deki müttefikleri tarafından saldırıya uğrama olasılığı Ortadoğu bölgesinde askeri bir çatışmayı tetikleyebilir.

''KORE, TARTIŞMALI ADALAR VE TAYVAN SORUNU''

Doğuda, orta vadede başlıca askeri gerilim kaynakları olarak Kore Yarımadası'ndaki gerilim, tartışmalı adalar nedeniyle Japonya ve Çin arasındaki sorun, Kuril adaları yüzünden Japonya ve Rusya arasındaki çelişkiler ve Tayvan sorunu sayılabilir

''RUSYA FARKLI ÖLÇEKLERDE HAREKATLARA KATILABİLİR''

Uzmana göre, Rusya farklı ölçeklerdeki askeri harekatlara katılabilir. Bu, önemli bir alanı kapsayan, birkaç günden iki veya üç ayı bulan, beş veya on bin askerin katılımıyla operasyonel bir sınır çatışması olabilir.

Bir diğer olasılık, birkaç günden birkaç aya veya birkaç yıl sürecek 30 ila 40 veya 100-120 bin arası insanın katılacağı operasyonel doğrultudaki askeri çatışmaların yaşanmasıdır. Başka bir senaryo daha: Bir aydan birkaç yıla kadar varabilecek sürede stratejik yönde lokal bir savaş. Tarafların her biri 400-500 bin ile bir milyon arası insanı barındıran gruplarla savaşa girebilir.

Dördüncü olasılık: Rusya'ya karşı bölgesel bir savaş. Her iki tarafın da, on milyon veya daha fazla kişiden oluşan grupları savaşa sokmak zorunda kalabileceği, farklı stratejik yönleri kapsayan ve birkaç yıl sürebilecek bir savaş. Böyle bir savaş için doğrudan hazırlık dönemi, kural olarak, bir ile birkaç yıl arasındadır. Örneğin, birçok ülkenin ilhak edilmesi, büyük devletlerdeki sistem veya iktidar elitinin değiştirilmesi, dünyanın önemli bölgeleri üzerinde denetim kurulması gibi son derece kararlı politik hedeflere ulaşmayı amaçlayan girişimler olabilir. Böyle bir savaş dünya savaşının bir parçası olabilir.