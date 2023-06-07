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Yerel Aşırı yağışta hayvanlar telef oldu
Yerel

Aşırı yağışta hayvanlar telef oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:32:00 -
Aşırı yağışta hayvanlar telef oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir ahır çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında Ovabaşı köyünde Kemal Özdarendeli'ye ait ahır çöktü. İhbar üzerine köye Özel İdare, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucu ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu ve taleplerini dinledi.

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