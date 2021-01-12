"Aşıla" Uygulaması nasıl kullanılır? Aşıla Uygulaması telefona indirme işlemi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibi yapılabilmesi için "Aşıla" uygulama geliştirmesinin ardından vatandaşlar Aşıla uygulaması hakkında detayları merak ediyor. Aşıla uygulaması nedir? Aşıla uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Aşıla uygulaması nedir?

Covid-19 aşısı uygulamasında geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek 'Aşıla' uygulamasını geliştirdi. Covid-19 aşısı uygulanmadan önce mutlaka "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek ve kare kodu okutularak kaydın tamamlanmasının ardından aşı uygulaması yapılacak.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

AŞILA UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek. Aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Herkes önce kayıt olacak, sonra aşı yapılacak.