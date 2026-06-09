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Gündem Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı
Gündem

Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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TBMM önünde Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları birbirine girdi. O anları canlı yayına aktaran Akit TV Muhabiri Muhammet Can Bulut ve Kameraman Nuh Güneş’e CHP’li provokatörler tekme ve yumruklarla saldırdılar.

TBMM’de bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak. Manisa Milletvekili Özgür Özel de ortalığı gererek aynı salonda toplantı yapacaklarını açıkladı. Bunun üzerine bugün Meclis önü gerildi. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları birbirine girdi.

O anları Akit TV Muhabiri Muhammet Can Kutlu ve Kameraman arkadaşımız Nuh Güneş aktarmaya çalıştı. Bu sırada CHP’li provokatörler Akit TV çalışanlarına saldırdı. Ağza alınmayacak sözler sarf eden CHP’li vandallar, arkadaşlarımıza tekme ve yumruk attılar.

Akit TV'ye el hareketi yapan, hakaretler eden CHP'liler, ilkellik seviyelerini de bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Kurulduğu günden bu yana özgür basını susturmayı amaçlayan, kendi dünya görüşü yüzünden sayısı belirlenemeyecek kadar fazla sivil vatandaşı öldüren, bin yıllık tarihimizi hiçe sayan, Müslüman - Türk kimliğini silmeye çalışan CHP zihniyetinin, bugün milli ve manevi değerleri en gür sesle savunmaya çalışan Akit TV'ye olan karşıtlığı elbette ki şaşırtmadı!..

Olayları başlatan ve diğer CHP'lileri Akit çalışanlarına karşı kışkırtan provokatör:

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Yorumlar

resat

bu milletin tepesinede böyle çöktüler ,böyle kaldılar ,şimdi gene aynı yöntemi yapacaklarda , canları istiyorda , işler ,o zamanki gibi değil ,,

Şuayip

Acizler saldırgan olur
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