Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? SGK uzmanı asgari ücret alanlar için açıkladı! O tarihte zam yapılacak

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş asgari ücrete zam yapılabilecek tarihi de duyurdu.

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam hakkında yapılan yeni açıklamaları ve tahminleri yakından takip ediyor. Bununla birlikte asgari ücretle çalışan vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında zam beklentileri sona ermiş durumda. Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında olmasa da 2024 içerisinde asgari ücrete zam yapılabileceği belirtiliyor.

O Tarihte Düzenleme Mutlaka Bekliyoruz

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı. Ancak, halk arasında zam beklentileri devam ediyor. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklama birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Karakaş, Temmuz ayında asgari ücrete zam beklemediğini, ancak ilerleyen bir tarihte düzeltme yapılabileceğini ifade etti.

Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kalamayacağını vurgulayarak, "Bu güncellemenin Temmuz ayında olmayacağı kesinleşti ama Eylül gibi bir düzenleme mutlaka bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayı itibariyle asgari ücretin açlık sınırının altında kalması nedeniyle mutlaka düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Uzman isim tarafından yapılan değerlendirmede 2024 yılı içerisinde bu artışın yapılabileceği bildirildi.

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