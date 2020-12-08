Asgari ücret net son dakika rakamlar açıklandı! Asgari ücret ne kadar 2021?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret zam tutarını belirlemek için ilk toplantısını 4 Aralık'ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 15 Aralık'ta, üçüncü toplantı 22 Aralık'ta yapacak. Komisyon resmi olarak asgari ücret zam oranını son toplantısıyla birlikte kamuoyuna açıklayacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Kim ne kadar asgari ücret zammı istiyor?

Asgari ücret zammı

Son dakika asgari ücret zam tahmini. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2020 yılı enflasyon rakamı yüzde 12.1 olarak tahmin edildi. Son yıllardaki artışlar dikkate alındığında 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 12’den daha yüksek bir oranda artırılması beklenebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB’un toplantısında dile getirdiği “acı reçete” sözlerini de dikkate almak gerekir. Acı reçetenin ücretleri kapsayıp kapsamadığı, asgari ücret görüşmeleri ile belli olacak. Net asgari ücret yüzde 12 artış yapıldığında 2 bin 603 TL, yüzde 15 artış yapıldığında ise 2 bin 673 TL’ye yükselecek.

2021 asgari ücret ne kadar olur?

Net asgari ücret ne kadar? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 2020 yılı asgari ücret teklifini ise 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğini söylemişti.

Asgari ücret 2021 ne kadar olur?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. Asgari ücret görüşmeleri sürerken en çılgın teklif ise Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan geldi. Karaduman asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini dile getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da asgari ücretin net 3 bin 300 TL olması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret net, brüt zam ne zamn belli olur?

Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret resmi olarak, 22 Aralık’ta son toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak. 2021 yılı asgari ücret tutarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 31 Aralık 2021 için geçerli olan yeni asgari ücret böylelikle resmileşmiş olacak.