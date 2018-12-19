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Asgari ücret ne kadar oldu? İşverenlerden asgari ücret açıklaması

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen TİSK Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:27
Asgari ücret ne kadar oldu? İşverenlerden asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." dedi.

Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu belirterek, bu iki kavramın karıştırılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek alt limiti tarif ettiğine dikkati çeken Kudret Önen, "Asgari ücretin, hedef enflasyon ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımlar, verimlilik, işsizlik ve enflasyon ile mücadele hedeflerinin dikkate alınarak tespit edilmesini öneriyoruz. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." diye konuştu.

"Ülkemizin rekabet gücü dikkate alınmalı"

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program'da belirtildiği gibi hedef enflasyon oranında yapılmasının enflasyon ile mücadelede bir tutarlılık göstergesi olduğunu dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak hedefimiz; rekabet kurallarının hızla sertleştiği dünyada, ülkemizin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini artırarak, rekabet gücünün korumasını sağlamaktır. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin önemli bir parçasıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik durumu, işletmelere olan etkisi ve ülkemizin rekabet gücü dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut çalışanların yanı sıra iş aramakta olan işsizlerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz."

"İşverenin bu desteğe kesin ihtiyacı var"

Hükümetin asgari ücret için işverenlere sağladığı 100 liralık desteğin ekim ayı itibarıyla durdurulduğunu anımsatan Önen, "Sadece bu desteğin durdurulması bile asgari ücretlinin istihdam maliyetini yüzde 5 yükseltmektedir. Bu desteğe, 150 liraya artırılıp 2019'da da devam etmesi bizlerin en önemli talebidir. Yeni yılda ekonomik hedeflerimizi tutturmada işverenin bu desteğe kesin ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kudret Önen, TİSK olarak yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2019'da alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ettiklerini de vurguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:27
  1. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen
  2. asgari ücret
  3. Asgari ücret açıklaması
  4. İşverenlerden asgari ücret açıklaması

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  • ÖmerÖmer20 dk önce
    Niye milyar dolarlarınızda az bişe eksilmemi olacak.. Yüzde 40 lardaki karlarınız yüzde 39 laramı düşeceginden korkuyorsunuz.. Ey hükümet faize akıtacagın parayı işçiye emekliye aktarsan olmazmı

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