Asgari ücret maaş sigorta primi ne kadar yatar?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak 2020 asgari ücret görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son dakika gelişmesi olarak asgari ücret 2020 zam oranını açıklayacak. SSK primi ne kadar ödeniyor 2019, asgari ücret sigorta primi ne kadar, 30 günlük sigorta primi ne kadar?

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2019 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ’nun 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmış ve “5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı” hüküm altına alınmıştır. Buna göre; SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı), ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanacaktır.

Brüt asgari ücret tutarları

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 brüt günlük 85,28 TL, brüt aylık 2.558,40 TL

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2019 yılı AGİ tutarı (TL)

Bekar

191,88 TL

Evli, eşi çalışmıyor

230,26

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

259,04

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

287,82

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

326,20

Evli, eşi çalışıyor

191,88

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

220,66

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

249,44

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

287,82

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

307,01

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

326,20

Boşanmış

191,88

Boşanmış, 1 çocuklu

220,66

Boşanmış, 2 çocuklu

249,44

Boşanmış, 3 çocuklu

287,82