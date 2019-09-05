Asgari ücret maaş sigorta primi ne kadar yatar?
Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak 2020 asgari ücret görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son dakika gelişmesi olarak asgari ücret 2020 zam oranını açıklayacak. SSK primi ne kadar ödeniyor 2019, asgari ücret sigorta primi ne kadar, 30 günlük sigorta primi ne kadar?05 Eylül 2019 Perşembe 15:31
Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak 2020 asgari ücret görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son dakika gelişmesi olarak asgari ücret 2020 zam oranını açıklayacak. SSK primi ne kadar ödeniyor 2019, asgari ücret sigorta primi ne kadar, 30 günlük sigorta primi ne kadar?
27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 2019 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ’nun 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmış ve “5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı” hüküm altına alınmıştır. Buna göre; SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı), ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanacaktır.
Brüt asgari ücret tutarları
01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 brüt günlük 85,28 TL, brüt aylık 2.558,40 TL
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2019 yılı AGİ tutarı (TL)
Bekar
191,88 TL
Evli, eşi çalışmıyor
230,26
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
259,04
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
287,82
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
326,20
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
326,20
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu
326,20
Evli, eşi çalışıyor
191,88
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
220,66
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
249,44
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
287,82
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
307,01
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu
326,20
Boşanmış
191,88
Boşanmış, 1 çocuklu
220,66
Boşanmış, 2 çocuklu
249,44
Boşanmış, 3 çocuklu
287,82
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