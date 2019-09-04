Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar 2019?

Son dakika gelişmeleri: Asgari ücret yasal kesintilerinin ne kadar olduğu çalışanlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi dilimlerinde ilişkin oranlar Resmi Gazete'nin 31 Aralık'taki sayısında yayınlanmıştı. Peki asgari ücret yasal kesintileri neler? 2019 asgari ücret kesintisi ne kadar? Evli ve çocuklu asgari ücretlilerden ne kadar kesinti olacak? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar? Bir günlük asgari ücret ne kadar?

2 bin 20 lira olan asgari ücret eylülden itibaren bir üst vergi dilimi olanları güncellenmişti. Bekar bir işçi için geçerli olan net 2 bin 20 lira asgari ücretten vergi kesintisi olmuyor ancak evli ve çocuklu asgari ücretlilerden kesinti yapılıyor. Bu nedenle 2 bin 155 lira alan evli ve 3 çocuklu asgari ücretli bir üst vergi dilimine girmekte.

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret2.558,00 TL

Kesintiler Toplamı729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.020,59 TL

Bir günlük asgari ücret ne kadar?

2019 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?

2020 asgari ücret ve AGİ zammı için görüşmeler aralık ayında yapılacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrte zam oranları daha şimdiden araştırılmaya başlandı. Asgari ücretin 2225-2500 TL arasında olması beklenmekte.