Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücret 2022: AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret için "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz" lazım mesajı sonrası milyonlarca çalışan 2023 yılında asgari ücrete yüksek bir zam beklentisi içinde. Asgari ücrette yüzde 40'lık bir zam beklentisi hakimken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 2023 yılı asgari ücret için ilk kez rakam verdi.

7 BİN 500 SEVİYELERİNDE YADA BELKİ ONUN ÜSTÜNDE DÜŞÜNÜLEBİLİR

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Demiröz, “İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir.

Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” dedi.

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