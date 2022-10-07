Memura ek zam 2022 son dakika: Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Memura geniş zamanlı promosyon müjdesi!

Memura ek zam 2022 son dakika | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyen asgari ücret zammı hakkında alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm merak edilenler…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların umutlu bekleyişlerinin boşa çıkmayacağının altını çizerek "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. 2023'ün Ocak ayında verilecek olan zamlı asgari ücret henüz belli olmamakla birlikte zam oranının asgari ücret belirleme komisyonunun toplantılarıyla Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

Memura geniş zamanlı promosyon müjdesi! Enflasyon farkı ek zamma dönebilir...

Son dakika haberi: Sözleşmeli olarak çalışan on binlerce işçinin kadroya geçme hayali gerçek oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen yönetimi dün kritik bir toplantı yaptı. Memur-Sen taleplerini sundu. Bu taleplerin arasında oldukça önemli promosyon konusu, 3600 ek gösterge, maaşlara ek iyileştirme var.

SON DAKİKA: MAAŞLARDAKİ ENFLASYON FARKINA İYİLEŞTİRME!

Memur-Sen, Çalışma Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde maaşlara ek iyileştirme talep etti. Gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar yapılmasını savunan Memur-Sen ayrıca maaşlardaki enflasyon farkına iyileştirme yapılmasını istedi.

Kamu görevlilerin tamamına yemek yardımının yapılmasını dile getiren Memur-Sen, engelli kamu görevlilerin araç alımlarındaki ÖTV muafiyetinin 450.500 TL olan üst sınırının artmasını talep etti.

EYLÜL AYINA DAMGA VURMUŞTU! PROMOSYON HEYECANI...

Ayrıca banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının kamu bankalarıyla ortak hareket etmesi planlanıyor. Buna göre memurun alacağı promosyonun daha da artacağı gündem maddeleri arasında...

3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta yardımcı hizmetler sınıfı personeli olmak üzere kamu görevlilerin tazminat yansıtma oranlarında ilave artış sağlanması da taleplerden biri.

Memur enflasyon farkı nasıl HESAPLANIR?

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif, b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.