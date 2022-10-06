KYK geri ödeme düzenlemesi: KYK borçları ne zaman güncellenecek? | KYK borcu faiz sildirme: 2022 KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteği

KYK borç ödeme Haberleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneme 1 Ekim itibarıyla başlarken Meclis'in yeniden açılmasıyla yeni torba yasa teklifi de tekrar gündeme geldi. Torba yasa teklifinde nelerin olacağı merakla araştırılırken son anda teklife eklenen maddelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Meclis tatilinin bitmesiyle beraber düzenlenen yasaklar da tekrardan gündeme gelmeye başladı. Torba yasası teklifinde hangi yasaların olacağı merak edilirken son dakika gelişmesi üzerine düzenlemeler boy gösterdi. Uzun süre tartışma yaratan maske takma cezalarının silinip silinmeyeceği merak konusu olurken araştırmalar da başladı. KYK faizleri silindi mi?

MASKE TAKMAMA CEZASI

Gelen son dakika haberlerine göre 52 maddelik torba kanun yasa teklifi yarın itibariyle meclise sunulacaktır. Torba kanun teklifinde sona gelirmişler yeni düzenlemeler de boy göstermektedir. Edinilen bilgiler doğrultusunda koronavirüs salgını zamanında kesilen maske takmama cezaları silineceği belirlendi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ - KYK BORCU FAİZ SİLDİRME

Kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

KYK FAİZLERİ, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak. Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor. e-Devlet’ten ödeyeceği tutara yeniden bakınca enflasyon farkı eklenen toplam borcun anapara olarak görüldüğünü kaydetti.

Öğrenciler eğitim hayatlarına destek olmadı için birçok kurumdan geri ödeme olmadan burs imkanından yararlanmak istemektedir. Geri ödemesiz burs başvurularında ilk sırada KYK bursu yer almaktadır. KYK bursu için başvurular Ekim ayının sonunda Kasım ayının başında gerçekleşecektir. Kurumdan kuruma burs başvurularının tarihleri değişmektedir.

Geri Ödemesiz Burs Şartları Geri ödemesiz burs başvuruları Ağustos ve Eylül aylarında başlamıştır. KYK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında başvuru yapabileceğiniz birçok kurum ve kuruluş vardır. Genellikle KYK ve VGM başvuruları Ekim ve Kasım ayında gerçekleşmektedir.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

(Kredi ve Yurtlar Kurumu) KYK yurt sonuçları için TIKLAYINIZ

KYK_DESTEK Hattı: 444 0 472

GSB KİM, 444 0 472 numaralı hattan haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.

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