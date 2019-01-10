Asgari ücret desteği TBMM komisyondan geçti mi? Son dakika ne oldu 2019 asgari ücret desteği

Milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili asgari ücret ne oldu, asgari ücret TBMM'den geçti mi sorularının cevabını merak ediyordu. Asgari ücret son dakika değişikliğiyle durum ne oldu? Asgari ücret düzenlemeleri, Asgari ücret desteği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti mi?

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi gibi düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Son dakika haberine göre; gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

İşletmelere asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteğinden kimler ve nasıl yararlanır?

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.