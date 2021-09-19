Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

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Habertürk canlı yayınında konuşan Ersan Şen, asgari ücret üzerinden iktidarı hedef aldı. "Ben iktidarın yerinde olsam, şu andan itibaren asgari ücreti 4 bin 500 veya 5 bin liraya çıkarırım." diyen Şen, bu hayalinin yol haritasını da şöyle çizdi: "Zenginden alırım kardeşim, bitti. Zengin daha az zengileşsin. O ihaleleri alanlar daha fazla verecek. O üreten sanayici daha fazla verecek. Asgari ücreti 2 bin 825 lirada tutup da, bu ülkede zenginleşme sağlayamazsın."

Birkaç yıldır televizyon ekranlarında şov yaparak muhalefet çığırtkanlığı görevi üstlenip, alanında olan ya da olmayan her konuda konuşan Ersan Şen, Marmara Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinin dışında, avukatlık gelirini de katlayarak arttırıyor.

Yanındaki sekretere kaç lira veriyorsun?

Avukat Ersan Şen'in, Marmara Üniversitesi'ndeki maaşının haricinde, 2018 yılında 3 milyon 819 bin lira, 2019 yılında 2 milyon 107 bin lira kazandığı öğrenilirken, 2020 yılında gelirini üçe katladığı ortaya çıktı. Şen, geçtiğimiz yıl 6 milyon 630 bin lira kazandı. Canlı yayında işçi edebiyatı yapan Ersan Şen'in, yanında çalıştırdığı sekreterine kaç lira maaş verdiği merak konusu oldu.