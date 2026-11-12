ASELSAN'ın tek kişinin taşıyabildiği su altı kamikazesi tanıtıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında düzenlenen basın brifinginin ardından ASELSAN yetkilileri, askeri su altı ve su üstü platformlarının tespiti, izlenmesi ve imhasına yönelik geliştirilen Kılıç 10 Kamikaze Otonom Su Altı Aracı'nın özelliklerini katılımcılara anlattı. Aracın 120 santimetre uzunluğa ve 28 santimetre çapa sahip olduğu, tek kişi tarafından taşınabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen DerinGöz ve Kılıç otonom su altı araçları, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uygulamalı olarak da gösterildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın safhaları brifingde anlatıldı.

Kılıç 10'un görev menzili 10 deniz mili

Entegre harp başlığı bulunan aracın görev menzilinin 10 deniz mili olduğu, uydu, radyo frekansı ve akustik haberleşme imkânlarına sahip olduğu aktarıldı. Sistemin özellikleri arasında otonom görev, sürü operasyonu ve yapay zeka destekli görsel konum belirleme ile hedef tespitinin de yer aldığı ifade edildi.

DerinGöz 600 metre derinlikte çalışabiliyor

Keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen DerinGöz 100M/600 için verilen bilgiye göre araç 600 metre derinlikte çalışabiliyor; ilave batarya ile görev süresi 24 saate kadar ulaşabiliyor. Azami 5 knot hıza ulaşabilen aracın 3 knot hızla tarama yapabildiği kaydedildi. Modüler yapıdaki sistemin kamera ve farklı sonar donanımlarıyla göreve uygun olarak yapılandırılabildiği aktarıldı.

Tuğamiral İşçi: "13 aktif denizaltı"

Brifingde Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Dr. Ahmet İşçi katılımcılara Türkçe, Tatbikat Koordinatörü Deniz Kurmay Yarbay Sadun Sifa ise İngilizce bilgi verdi. İşçi, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlaması ve Donanma Komutanlığının kontrolünde, Denizaltı Filosu Komutanlığı tarafından icra ettirildiğini söyledi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen tatbikatın, Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra dost ve müttefik ülke deniz kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına ve aralarındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden İşçi, filonun 140 yıllık geçmişine de değindi. Denizaltı filosunun donanmanın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline geldiğini belirten komutan, "Bugün, bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Denizaltı Filosu sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasındadır" dedi.

Çevre denizlerde denizaltıların etkin şekilde konuşlandırıldığını kaydeden İşçi, su altında sürekli varlık göstermek amacıyla harekat icra ettiklerini söyledi. Tatbikatın karargah ve harekat merkezleri açısından da değerlendirme imkanı sağlayacağını belirten komutan, "Tatbikatla eş zamanlı olarak karargâh ve harekat merkezlerimizin harekatı planlama, sevk ve idare etme kabiliyetlerinin değerlendirilmesi de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Denizaltı Savunma Harbi (DSH) davet tatbikatına, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurların yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD'ye ait USS Bulkeley muhribi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçağı ve farklı ülkelerden gözlemciler katılıyor. TCG 18 Mart Denizaltı Komutanı da katılımcılara denizaltı hakkında bilgi verdi.

Tatbikat kapsamında Aksaz'da milli savunma sanayisi fuarı ile Denizaltı Savunma Harbi konusunda tecrübe, yetenek ve gelişimin ele alındığı akademik panel düzenlendi, askeri personele yönelik bilgilendirmeler yapıldı. 13 Kasım Seçkin Gözlemci Günü'nde TCG Salihreis'te "SGG faaliyetleri", tören geçişi ve denizde selamlama faaliyetleri icra edilecek.