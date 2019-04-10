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ASELSAN, Elazığ’da iş dünyası ile buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleşen Elazığ-ASELSAN iş birliği buluşması toplantısı Fırat Teknokent Prof. Dr. Nuri Orhan konferans salonunda gerçekleştirildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:49
ASELSAN, Elazığ’da iş dünyası ile buluştu

 Veysi Erdoğan  Elazığ 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleşen Elazığ-ASELSAN iş birliği buluşması toplantısı Fırat Teknokent Prof. Dr. Nuri Orhan konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, ASELSAN ile işbirliği noktasındaki çalışmaları son derece önemsediklerini belirterek, kurumun Elazığ Teknokent’te bulunan ofisinin daha hareketli ve daha canlı bir yapıya kavuşmasını istedi.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, sanayici ve iş adamlarından ASELSAN’ın internet sitesindeki tedarikçi tanıtma formunu doldurmalarını isteyerek, şunları söyledi: “Kendinizi bize tanıtın ve unutmayın ki ASELSAN bir konuda tedarikçi arayışına girdiğinde ilk baktığımız yer internet sitemiz üzerinden bizimle irtibata geçen ve kendilerini bizlere tanıtan firmalarımızdır, önceliğimizi onlardan yana kullanıyoruz.

Fırat Teknokent’teki toplantının ardından Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Fırat üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kariyer Günleri Etkinliği çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:49
  1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
  2. Elazığ-ASELSAN
  3. Fırat Teknokent Prof. Dr. Nuri Orhan konferans salonu
  4. Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın
  5. ASELSAN
  6. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
  7. Fırat üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
  8. Kariyer Günleri Etkinliği

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