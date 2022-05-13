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Yerel Asansör kabini işçilerin üzerine düştü! 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Asansör kabini işçilerin üzerine düştü! 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:29:00 -
Asansör kabini işçilerin üzerine düştü! 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.

İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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