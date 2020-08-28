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Aktüel Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:22:33 -
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Öztürk'ün (49) kullandığı 06 JPD 53 plakalı otomobil, Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık 40. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, Haydar Alkan (50) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Alkan, ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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