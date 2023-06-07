Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitimine başlıyor

Artuklu Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, "Tıp Fakültemizi tercih ederek kazanan öğrencilerimiz tıp eğitimlerine Mardin’de, Tıp Fakültesi binasında başlayacak." bilgisine yer verildi.

2021 yılında kuruluş kararı alınan Tıp Fakültesi, kısa zamanda kuruluş sürecini tamamladı. Aynı yıl Mardin Devlet Hastanesi ile ‘Birlikte Kullanım Protokolü’ imzalanarak Devlet Hastanesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşümü gerçekleştirildi.

MAÜ Tıp Fakültesinde 25 Anabilim Dalında 5'i Profesör, 9'u Doçent, 23'ü de Doktor olmak üzere 37 Öğretim Üyesi görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda uzman doktor yetiştirme yetkisi aldıklarını beliren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ilk aşamada Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında uzman doktor yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Mardin’e tıp öğrencisi almak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ve öğrenci almak üzere başvurularını yaptıklarını anlatan Özcoşar, yapılan değerlendirmeler sonucu Tıp Fakültelerinin her anlamda öğrenci yetiştirmeye hazır olduğuna karar verilerek öğrenci alım taleplerinin YÖK tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Rektör Özcoşar, hazırladıkları modern laboratuvarlar, tıp derslikleri, kütüphane, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odasının yanı sıra güçlü bir akademik kadro ile bu yıl 81 ilden yeni tıp öğrencilerini beklediklerini sözlerine ekledi.

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17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek bütün adaylara başarılar dileyen Özcoşar, gençlere Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmeleri çağrısında da bulundu. (İLKHA)