Arsenal son dakikada yıkıldı
Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag golü 90+4'te buldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada kazanan çıkmazken iki takım karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldılar.
Arsenal'in golünü 86. dakikada Nicolas Pepe kaydederken, Slavia Prag'ın golü ise 90+4. dakikada Tomas Holes'ten geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Perşembe günü Çekya ekibinin stadında oynanacak.