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Spor Arsenal son dakikada yıkıldı
Spor

Arsenal son dakikada yıkıldı

Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag golü 90+4'te buldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 03:10:00 -
Arsenal son dakikada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada kazanan çıkmazken iki takım karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldılar.

Arsenal'in golünü 86. dakikada Nicolas Pepe kaydederken, Slavia Prag'ın golü ise 90+4. dakikada Tomas Holes'ten geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Perşembe günü Çekya ekibinin stadında oynanacak.

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