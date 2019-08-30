Arnavutluk’un tarihine Osmanlı arşivi katkısı

TİRAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının bağışladığı Osmanlı dönemine ait yüz binlerce dijitalleştirilmiş belge Arnavutluk'a ulaştı. Arnavutluk Arşivler Genel Müdürü Ardit Bido, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 350 bin tarihi öneme sahip belgenin İstanbul’dan geldiğini ifade ederek, söz konusu belgelerin kısa sürede tarihçilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

15. yüzyıldan 20. yüzyıla ait belgeler

Bido, Arnavutluk Arşiv Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Arşivinden, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Arnavutluk ve Arnavutlar için önem arz eden belgelerin dijital formata alındığını dile getirdi.

Söz konusu belgelerin Arnavutluk ve Arnavutlar hakkında var olan belgelerin yarısını teşkil ettiğini kaydeden Bido, "Diğer yarısının da çok kısa sürede alınmasını bekliyoruz" dedi.

Bido, belgelerin büyük çoğunluğunun 19. ve 20. yüzyılda Arnavutların yaşadığı Osmanlı bölgelerindeki gelişmeleri, reformları, dini ve eğitim belgelerini kapsadığını bildirdi.

En eski belgenin, 8 Şubat 1455 tarihli Arnavut şehirleri Prizren, Yanya ve Elbasan'daki tımar kayıtlarını içeren belge olduğunu belirten Bido, belgeler arasında Arnavutların Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi ve sosyal gelişmeleri hakkında bilgi veren yazı, evrak ve fermanların da yer aldığını aktardı. Bido, Osmanlı yönetiminin bir idarecisi olarak İsmail Kemali hakkında biyografik veriler bulunduğunu açıkladı.