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Yerel Arnavutköy'de fabrika yangınI! Çok sayıda ekip olay yerinde
Yerel

Arnavutköy'de fabrika yangınI! Çok sayıda ekip olay yerinde

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 08:26:00 - 2022-05-17 08:55:21
Arnavutköy'de fabrika yangınI! Çok sayıda ekip olay yerinde

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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