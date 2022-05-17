Arnavutköy'de fabrika yangınI! Çok sayıda ekip olay yerinde
Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.