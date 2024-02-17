  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Arkadaşı son anda kurtuldu! Eşek şakası işte tam da buna denir
Yerel

Arkadaşı son anda kurtuldu! Eşek şakası işte tam da buna denir

Yeniakit Publisher
2024-02-17 13:18:00 -

İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Olay anı ve yanmaktan son anda kurtulan gencin panik anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bakkalda çalışan Emre Çakır, alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi.

Çakır, müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı.

Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu. Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan Emre Çakır ise panikleyip olay yerinen kaçtı. Olay an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi. Olayı anlatan bakkal sahibi Emre Çakır, “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.

Şaka değil! Ihlamur ve papatyanın fiyatı 4 bin lirayı buldu
Şaka değil! Ihlamur ve papatyanın fiyatı 4 bin lirayı buldu

Ekonomi

Şaka değil! Ihlamur ve papatyanın fiyatı 4 bin lirayı buldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rams Park'ta Sparta Prag öncesi kritik galibiyet: Kerem ve Nelsson sakatlandı! Gözler Avrupa'ya çevrildi
Rams Park'ta Sparta Prag öncesi kritik galibiyet: Kerem ve Nelsson sakatlandı! Gözler Avrupa'ya çevrildi

Spor

Rams Park'ta Sparta Prag öncesi kritik galibiyet: Kerem ve Nelsson sakatlandı! Gözler Avrupa'ya çevrildi

Fatma Sakana öldürüldü!
Fatma Sakana öldürüldü!

Gündem

Fatma Sakana öldürüldü!

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap
Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Gündem

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23