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Yerel Arkadaşı bıçaklayıp kaçtı!
Yerel

Arkadaşı bıçaklayıp kaçtı!

Karaman'da bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle aşırı kan kaybeden şahıs hastaneye kaldırılırken, arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 07:04:00 -
Arkadaşı bıçaklayıp kaçtı!

Karaman'daki olay, gece saat 23:45 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi, Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen V.Ç ile A.T, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç. arkadaşı A.T.’yi önce sopa ile darp ettikten sonra kalçasından bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi A.T’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan şahsın, aşırı kan kaybetmesinden dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, yaya olarak uzaklaşan V.Ç’yi yakalamak için çalışma başlatırken, kaldırımda duran ve güvenlik şeridi içerisine alınan çakmak gazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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