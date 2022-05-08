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Yerel Arkadaş kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Yerel

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir Kemalpaşa ilçesinde, içki içen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut ise kolundan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 04:32:00 -
Arkadaş kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte içki içen C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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