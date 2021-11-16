Arjantin'e Messi sürprizi
Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Brezilya maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen Lionel Messi'nin karşılaşmada forma giyebileceğini duyurdu.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 17 Kasım'da Brezilya ile karşılaşacak olan Arjantin'de Lionel Messi'nin durumu belli oldu.
Uruguay karşısında 76. dakikada oyuna giren Messi'nin Brezilya karşısında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, "Fiziksel olarak iyi gidiyordu ancak ilk maçta ona sadece az bir süre vermiştik. Brezilya maçında oynayacak." ifadelerinde bulunarak, Messi'nin Brezilya maçında forma giyebileceğini açıkladı.