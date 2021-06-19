  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bolu'da feci kaza: Yaralılar var
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı
Yerel Arizona çölü değil, Hakkari! Sıcaktan bunalan kertenkele böyle su içti
Yerel

Arizona çölü değil, Hakkari! Sıcaktan bunalan kertenkele böyle su içti

Hakkari'den gelen görüntüler, Arizona çölünü anımsattı. Sıcaktan bitkin düşen bir kertenkeleye kapaktan su içiren vatandaş o anları kameraya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 13:35:00 -

Hakkari'de ikamet eden bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu kertenkeleye kapakta su verdi. O anları kameraya alan vatandaş, "Çok susuz ve bitkindi. Tüm suyu içince gitti, insanlar doğadaki hayvanlar konusunda daha hassas olmalı" ifadelerini kullandı.

Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı Yüksekova'da, aşırı sıcaklıklar hayvanların bitkin düşmesine neden oluyor. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle yol kenarında bitkin halde gördüğü kertenkeleye yaklaşan Emrah Sırrı isimli vatandaş, su kapağında kertenkeleye su verdi.

"İnsanlar doğadaki hayvanlar konusunda hassas olmalı"

Kertenkeleye su içirme anını kameraya alan Sırrı, "Arkadaşım ile gezdiğimiz esnada yolun kenarında, sıcak havadan dolayı bitkin halde bir kertenkele gördüm. Hemen yaklaştım elimde su şişesi vardı. Bende kapağına biraz doldurup, verdim. Kertenkeleye yaklaştırdığımda hepsini içti. Su içtikten sonra kendine gelen kertenkele hızla bir şekilde uzaklaştı. Bu durum beni çok mutlu etti. Arkadaşım Yunus da o anı kameraya çekti. Tek isteğim insanların doğadaki hayvanlar konusunda hassas olmalarıdır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay