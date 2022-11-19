  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Yerel

Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı'ya çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 06:50:00 -
Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptan KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörleri ve KEGM-5 botu olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23