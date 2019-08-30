Arif Komiş kimdir? Arif Komiş nerede yakalandı?
15 Temmuz hain derbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cülere nefes aldırılmıyor. FETÖ'nün sözde Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafınan düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.30 Ağustos 2019 Cuma 12:31
15 Temmuz hain derbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cülere nefes aldırılmıyor. FETÖ'nün sözde Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafınan düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.
FETÖ’nün sözde "Türkiye imamı" Mesut Yıldırım ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
YORUM YAZ