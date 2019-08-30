Arif Komiş kimdir? Arif Komiş nerede yakalandı? 15 Temmuz hain derbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cülere nefes aldırılmıyor. FETÖ'nün sözde Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafınan düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

15 Temmuz hain derbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cülere nefes aldırılmıyor. FETÖ'nün sözde Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafınan düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi. FETÖ’nün sözde "Türkiye imamı" Mesut Yıldırım ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.