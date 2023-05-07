Ardından duyurdu... İfşa oldu: Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray yönetimi İspanyol kaleci İnaki Pena ve Arnau Tenas'la görüşmelere başladı.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Inaki Pena'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, İspanyol kaleciye 3 yıllık son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Habere göre, Inaki Pena'nın Barcelona'da kalmaya istekli olduğu yazılsa da henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığı kaydedildi.

Pena'nın menajerinin kısa süre önce Barcelona ile yeniden görüştüğü ve net kararın kısa süre içinde verileceği aktarıldı.

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Haberde Galatasaray'da gösterdiği etkili performansa rağmen kadroya girememesi oyuncunun kulüpteki geleceğini sorgulamasına neden olduğu ifade edildi. Vatan'a göre;

24 yaşındaki kaleciyle Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı kaleciyi 6 aylığına kiralamıştı.

Katalan devi, Pena ile anlaşma sağlayamaması halinde altyapıdan yetiştirdiği bir başka kaleci olan Arnau Tenas ile sözleşme görüşmelerini hızlandıracak. Tenas'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.