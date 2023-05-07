  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye turist akını başlıyor! Körfez'den 6 milyon kişi gelecek: Konuşulan rakam heyecanlandırdı

Ses kaydı itirafı getirdi! CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı

7'li koalisyonun ekonomi kadrosu belli oldu

Stokçuluk yapan bayiler şimdi yandı... Bakanlık harekete geçti

İYİ Parti'de parti’de FETÖ kavgası! Fetö şişede durduğu gibi durmuyor

Yetkili isim bombayı patlattı: ATAK-2’nin motorları Türkiye’de üretilebilir

Ukrayna Rusya'nın hipersonik füzesini düşürdü

Rusya’dan o ülkeyi kızdıracak açıklama! Avrupa'daki liderliğini kaybedecek

İngiltere çatırdıyor! Belize ve Jamaika'da Birleşik Karalık'tan ayrılık sesleri

Kirli pazarlık deşifre oldu! HDK Kurultayı’nda kararlaştırıldı! Kılıçdaroğlu’na destek HDP’ye bakanlık! Madde madde ortaya çıktı
Spor Ardından duyurdu... İfşa oldu: Galatasaray'da sürpriz gelişme!
Spor

Ardından duyurdu... İfşa oldu: Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:34:00 -
Ardından duyurdu... İfşa oldu: Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray yönetimi İspanyol kaleci İnaki Pena ve Arnau Tenas'la görüşmelere başladı.

Galatasaray yönetimi İspanyol kaleci İnaki Pena ve Arnau Tenas'la görüşmelere başladı.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Inaki Pena'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, İspanyol kaleciye 3 yıllık son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Habere göre, Inaki Pena'nın Barcelona'da kalmaya istekli olduğu yazılsa da henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığı kaydedildi.

Pena'nın menajerinin kısa süre önce Barcelona ile yeniden görüştüğü ve net kararın kısa süre içinde verileceği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde Galatasaray'da gösterdiği etkili performansa rağmen kadroya girememesi oyuncunun kulüpteki geleceğini sorgulamasına neden olduğu ifade edildi. Vatan'a göre; 

24 yaşındaki kaleciyle Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı kaleciyi 6 aylığına kiralamıştı.

Katalan devi, Pena ile anlaşma sağlayamaması halinde altyapıdan yetiştirdiği bir başka kaleci olan Arnau Tenas ile sözleşme görüşmelerini hızlandıracak. Tenas'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23