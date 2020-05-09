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Ardahan’da diyetisyen danışma hattı hizmete açıldı

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Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:50:07 -
Ardahan’da diyetisyen danışma hattı hizmete açıldı

Ardahan’da il sağlık Müdürlüğü bünyesinde danışma hattı hizmete açıldı


İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı “Evde Kal” çağrılarına uyan vatandaşların bu süreçte hareketsizlik ve evde ailenin diğer üyeleri ile beraber yüksek enerjili gıdalarla beslenme durumu söz konusu olabildi belirtilerek, ‘’Bunun sonucunda ortaya çıkan obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıkların gündeme gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle Sağlıklı Beslenme ve Ağırlık Kontrolü İçin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Diyetisyen Danışma Hatları kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Danışma hattımız hafta içi her gün 09.00 - 15.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup 0478 211 12 12 (Dahili:1118) ve 0478 211 40 00 (Dahili: 1121) telefon numaralarından ulaşılabilmektedir" denildi.

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