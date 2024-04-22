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Spor Arda Turan’dan Arda Güler hakkında gündem olan sözler
Spor

Arda Turan’dan Arda Güler hakkında gündem olan sözler

Yeniakit Publisher
2024-04-22 13:45:00 -
Arda Turan’dan Arda Güler hakkında gündem olan sözler

Atletico Madrid ve Barcelona’da yıldızlaşan, teknik direktör olduktan sonra da Eyüpspor’u şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaran Arda Turan, Real Madridli Arda Güler hakkında konuştu.

Eyüpspor’u şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Arda Turan, Real Madrid’de istediği süreyi bir türlü bulamasa da oynadığı dakikalarda futbol kamuoyunu kendine hayran bırakan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sportcell’e konuşan Arda Turan, genç yıldız hakkında şunları söyledi:

Şunu bilmemiz lazım, Arda Güler 19 yaşında ve hepimizin umudu. Önünde muhteşem bir 17-18 sene var. Boş Bernabeu’da karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer. O yüzden Arda Güler’i rahat bırakın, muhteşem bir oyuncu.

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