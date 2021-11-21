Arda Turan oynayacak mı? Arda Turan sakat mı?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray kim oynayacak? Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’leri

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed.