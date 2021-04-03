  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Turan, Hatayspor kaptanına böyle tepki gösterdi
Spor

Arda Turan, Hatayspor kaptanına böyle tepki gösterdi

Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Hatayspor karşılaşmasında 3-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Maçta, Arda Turan'ın Hatay kaptanı Mesut Çaytemel'e söylediği sözler canlı yayına yansıdı. Turan, Çaytemel'e, "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:05:00 -
Arda Turan, Hatayspor kaptanına böyle tepki gösterdi

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay'a mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Savunmada Donk ve Gedson Fernandes'le maça başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısında Arda Turan'ın Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e söylediği sözler dikkat çekti.

"Zamana oynama kaptan"

Arda Turan ilk yarıda taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e, "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kandil kutladı" diyerek saldırdı! 15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala'ya küstah sözler!

Kahraman Mehmetçik’in namaz kılarken çekilen görüntüleri üzerinden ortalığı birbirine katmaya çalışan Kemalistler iyice çıldırdı. Cumhuriyet..
İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor
Ekonomi

İnşaat şirketini kapatıp kurduğu keçi çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Keçi yetiştiren işletmeci Ali Emre, "Buradan kent merkezine günlük taze süt dağıtımı yapıyoruz. Siparişler yoğun olduğu için 2-3 gün sonrası..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın dizi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay